Брянск, 25 августа 2020, 10:47 — REGNUM 755 млн рублей из регионального бюджета на закупку лекарств для онкобольных выделено в 2020 году в Брянской области. По инициативе губернатора Александра Богомаза финансирование на эти цели увеличится ещё почти на 90 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор встретился с жителями, страдающими онкологическими заболеваниями. На встрече обсудили вопрос обеспечения пациентов необходимыми лекарствами. В 2020 году регион выделил на препараты для онкобольных 755 млн рублей. Принято решение выделить ещё около 90 млн рублей на закупку тех лекарств, которые либо не были до 2020 года включены в обязательный перечень, либо их невозможно было приобрести из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса. По словам директора регионального департамента здравоохранения Андрея Бардукова, власти восполнят дефицит запасов лекарств, в течение недели все потребности онкобольных будут закрыты.
Дорогостоящие и жизненно необходимые препараты получат 54 брянских льготника.