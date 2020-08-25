Брянск, , 10:47 — REGNUM 755 млн рублей из регионального бюджета на закупку лекарств для онкобольных выделено в 2020 году в Брянской области. По инициативе губернатора Александра Богомаза финансирование на эти цели увеличится ещё почти на 90 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор встретился с жителями, страдающими онкологическими заболеваниями. На встрече обсудили вопрос обеспечения пациентов необходимыми лекарствами. В 2020 году регион выделил на препараты для онкобольных 755 млн рублей. Принято решение выделить ещё около 90 млн рублей на закупку тех лекарств, которые либо не были до 2020 года включены в обязательный перечень, либо их невозможно было приобрести из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса. По словам директора регионального департамента здравоохранения Андрея Бардукова, власти восполнят дефицит запасов лекарств, в течение недели все потребности онкобольных будут закрыты.

«Здравоохранение — сфера всегда самая значимая и самая сложная, потому что важнее жизни и здоровья ничего нет. И я понимаю это как никто другой… Борьба с коронавирусом внесла коррективы во многие сферы. Затронула и вопрос закупки лекарственных препаратов, которые производятся за пределами нашей страны. Это и послужило причиной задержки их приобретения. Помимо этого, дополнительно в перечень необходимых для лечения данной категорий пациентов добавлено еще несколько наименований. И это обязательство мы выполним», — написал после встречи на своей странице в социальной сети Александр Богомаз.

Дорогостоящие и жизненно необходимые препараты получат 54 брянских льготника.