Москва, 25 августа 2020, 10:44 — REGNUM Утверждения об отравлении Алексея Навального являются поспешными, клиническая картина не соответствует типичной при такого рода ситуациях, считает руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев.
По его мнению, речь может идти лишь о том, что у Алексея Навального было установлено снижение активности холинэстеразы.
Напомним, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.
В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно — пока неизвестно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.