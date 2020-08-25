Москва, , 10:44 — REGNUM Утверждения об отравлении Алексея Навального являются поспешными, клиническая картина не соответствует типичной при такого рода ситуациях, считает руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев.

По его мнению, речь может идти лишь о том, что у Алексея Навального было установлено снижение активности холинэстеразы.

«В средствах массовой информации много сведений о возможном отравлении как доказанном свершившемся факте. Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами», — цитирует слова специалиста ТАСС.

«В данный момент речь может идти лишь о том, что у пациента было установлено снижение активности холинэстеразы, отсюда делается вывод, что речь идет об отравлении ингибиторами холинэстеразы», — уточняет медик.

«Этот вывод поспешный, так как не доказанный: уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены. Кроме того, клиника возникновения и развития заболевания в конкретных условиях и обстоятельствах не соответствует картине, типичной для данного типа отравлений», — пояснил Сергей Шигеев.

Напомним, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно — пока неизвестно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.