Пенза, , 10:59 — REGNUM Новая жертва коронавируса зарегистрирована в Пензенской области. От последствий заражения инфекцией скончалась 72-летняя женщина. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Пациента имела несколько сопутствующих заболеваний: хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных, бедренных артерий, атеросклеротический нефросклероз, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, липоматоз поджелудочной железы, ожирение 2ст.

Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония. Таким образом, погибших в Пензенской области на 25 августа насчитывается 103 человека.

ИА REGNUM напоминает, после 1 сентября в Пензенской области ожидают выхода на работу 170−180 докторов. Иван Белозерцев поручил бороться за каждого медицинского специалиста, так как врачей не хватает и люди жалуются на очереди в районных больницах.

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