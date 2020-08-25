Севастополь, 25 августа 2020, 10:42 — REGNUM Процесс обучения в образовательных учреждениях Севастополя будет организован с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, включая дезинфекцию помещений, сообщили в пресс-службе правительства города-героя по итогам заседания оперштаба 24 августа.
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Директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова рассказала, что во всех школах вводится ежедневный утренний фильтр для всех участников образовательного процесса.
«У кого температура будет выше 37,1 — будут выводиться из здания. Логистика продумана», — сказала чиновница.
Врио губернатора Михаил Развожаев дал поручение проверить укомплектованность всех школ города медицинскими кадрами, отметив, что в случае нехватки кадров нужно открывать дополнительные вакансии. Для сотрудников школы — работников школьных столовых, водителей школьных автобусов — вводится обязательный масочный и перчаточный режим.
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