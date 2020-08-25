Севастополь, , 10:42 — REGNUM Процесс обучения в образовательных учреждениях Севастополя будет организован с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, включая дезинфекцию помещений, сообщили в пресс-службе правительства города-героя по итогам заседания оперштаба 24 августа.

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Директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова рассказала, что во всех школах вводится ежедневный утренний фильтр для всех участников образовательного процесса.

«У кого температура будет выше 37,1 — будут выводиться из здания. Логистика продумана», — сказала чиновница.

Врио губернатора Михаил Развожаев дал поручение проверить укомплектованность всех школ города медицинскими кадрами, отметив, что в случае нехватки кадров нужно открывать дополнительные вакансии. Для сотрудников школы — работников школьных столовых, водителей школьных автобусов — вводится обязательный масочный и перчаточный режим.

«Главная проблема образовательного процесса в этом году — закрепление за каждым классом отдельного кабинета. За исключением кабинетов, которые оснащены специальным оборудованием — физика, химия, информатика. Составили расписание для каждого класса. Начальной школе это безболезненно — там все закреплены за своими кабинетами. Есть рекомендация, чтобы потоки не пересекались. У каждого класса будет свое расписание. С разницей 10−15 минут один класс будет выходить на перемену, другой заходить на урок. То же самое со столовыми. Увеличится количество детей во вторую смену. Некоторые кабинеты будут выведены из образовательного процесса», — рассказала Елена Богомолова.

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