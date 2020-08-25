Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 15 711 человек и обнаружили 179 новых носителей опасной инфекции. Такие данные сообщили 25 августа в оперативном штабе. Это на три случая заражения меньше, чем было выявлено в городе в предыдущие сутки.

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С учетом новых данных, на сегодня общее количество подтвержденных фактов заражения составляет в Петербурге 35 552 случая за всё время пандемии. По общему числу заразившихся город находится на третьем месте в РФ, после Москвы и Московской области.

Выздоровели за всё время 25 304 человека, в том числе 89 человек — за последние сутки.

Под медицинским наблюдением в Петербурге с подозрением на коронавирус находится 169 человек. Из них шестеро в обсерваторе, 163 — контактные лица без симптомов.

Напомним, все действующие в настоящее время ограничения продлены Смольным по 20 сентября 2020 года.

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