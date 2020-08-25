Красноярск, , 10:39 — REGNUM Муниципальное специализированное автотранспортное предприятие приступило к расчистке русла Абаканской протоки Енисея в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Подготовлена площадка, обустроены временные дороги. На месте работает спецтехника. Подрядная организация разбирает первый островной участок.

Убрать планируют пять островных участков щебёночных насыпей, препятствующих свободному движению воды. Также водоём будет очищен от водорослей. В целом со дна собираются поднять 25 тысяч куб. м насыпи. На площади свыше 146 тысяч кв. м удалят водоросли, разместив их на полигоне отходов.

Расчистка должна завершиться в октябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разрабатывают проектную документацию по расчистке рек Юловка и Сюксюм.

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