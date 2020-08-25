Грозный, , 10:39 — REGNUM В Чечне за предстоящие два года будут построены 40 новых школ. Их введение в эксплуатацию позволит разгрузить ныне существующие учебные заведения и решить вопрос «трехсменки». Об этом сообщил в ходе совещания в правительстве Чечни глава министерства образования Идрис Байсултанов.

По его словам, в новых школах будет создано всего 26 640 ученических мест. Помимо этого, будут построены две школы-интерната на 396 мест. Все проекты школ реализуются в рамках государственной программы «Развитие СКФО на период до 2025 года» и федерального нацпроекта «Современная школа».

Проблема трехсменного обучения решается в Чечне уже больше десяти лет. В 2019—2020 годах было построено 15 школ почти на 7 тыс. мест по линии минобра ЧР, и еще пять школ и один учебный корпус на 2840 мест по линии минстроя региона. Между тем до конца решить вопрос «трехсменки» пока не удалось.

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