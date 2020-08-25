Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбургской области полиция задержала местного жителя за незаконный оборот оружия и боеприпасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, 40-летний мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления на территории Башкирии и скрывался в Оренбурге. Во время оперативных мероприятий правоохранители обнаружили при оренбуржце боевые патроны и оружие.

Полицейские изъяли десятки боевых патронов, гранаты Ф-1, два унифицированных запала ручной гранаты модернизированных, электродетонатор, ружье и другие предметы, которые находятся на экспертизе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.