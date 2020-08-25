Москва, , 11:00 — REGNUM Крым лидирует среди российских регионов по объёму потерь воды, доставляемой к потребителю. Такова причина дефицита воды на полуострове, рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов в опубликованном 25 августа интервью РИА Новости.

Он отметил, что в среднем водопотери в российских регионах составляют 20−30%, при этом бывает, что от нехватки воды страдают какие-то районы, но не весь регион целиком.

«В целом таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде — водопотери на пути к потребителю доходят до 80%», — сказал Кириллов.

Для полуострова, где вода в таком дефиците, столь масштабные потери недопустимы. Основной вопрос заключается не в поиске воды, а в бережном отношении к ней и рациональном использовании.

Он также предупредил, что 2021 год может оказаться для Крыма маловодным.

В Крыму объём воды, добываемой из разведанных подземных источников, доходит почти до 44% от утвержденных запасов. Такую воду нужно очищать из-за высокой минерализации.