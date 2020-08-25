Элиста, , 10:37 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтвердили 72 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе по борьбе с SARS-CoV-2 сегодня, 25 августа.

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Согласно данным, за последние сутки отрицательный результат теста на коронавирус получили 37 человек, у которые ранее было подтверждено наличие инфекции. В настоящее время в стационарах находятся 380 пациентов, из них в тяжёлом состоянии — 15 человек. На самоизоляции — 1 тыс. 988 жителей республики.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии достигло 3 тыс. 856 человек, выздоровели 2 тыс. 535 носителей инфекции. За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 48 пациентов.