Челябинск, , 10:36 — REGNUM В Челябинской области за 24 августа стало известно о смерти ещё пятерых человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Собственно от COVID-19 умерших нет. 69-летний мужчина страдал болезнью Паркинсона и гипертонией, 55-летний имел дилятационную кардиомиопатию и хроническую сердечную недостаточность. От болезней сердца и сосудов умерли и пациентки 78, 82 и 84 лет.

С начала пандемии от ковида умерли 103 пациента. От других причин скончался 241 человек.