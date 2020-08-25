Архангельск, 25 августа 2020, 10:35 — REGNUM В Архангельской области на фоне пандемии резко выросла востребованность медицинских консультаций в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе территориального ФОМС.
Так, в первом полугодии более 5,5 тысячи северян с хроническими заболеваниями удаленно получили рекомендации от врачей-специалистов по своему профилю. В предыдущем году за аналогичный период было проведено 2495 телеконсультаций.
Как отмечают в отделе организации ОМС и межтерриториальных расчетов территориального фонда ОМС Архангельской области, число консультаций, проведенных детям, увеличилось на 98 — в этом году их стало 346! Также количество телемедицинских консультаций, организованных иносубъектным гражданам на территории Поморья, достигло отметки 426 единиц, что больше на 150%, чем за шесть месяцев 2019 года.
Дистанционная медицинская помощь оказывалась застрахованным лицам в формате консультаций врачей-специалистов, врачебных консилиумов или расшифровки тех или иных видов исследований (КТ, МРТ, УЗД, эндоскопического исследования).
«Безусловно, развитие телемедицины играет важную роль в доступности медицинской помощи. Удаленный формат медицинской помощи позволил оперативно решить подходы к лечению того или иного сложного заболевания северян, в некоторых случаях подтвердить решение о госпитализации пациента в медицинскую организацию более высокого уровня, повысив доступность медицинской помощи и сократив риски распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в Фонде.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область столкнулась с нехваткой медицинских кадров. По данным минздрава, вакантными остаются более тысячи мест.