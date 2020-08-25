Архангельск, , 10:35 — REGNUM В Архангельской области на фоне пандемии резко выросла востребованность медицинских консультаций в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе территориального ФОМС.

Так, в первом полугодии более 5,5 тысячи северян с хроническими заболеваниями удаленно получили рекомендации от врачей-специалистов по своему профилю. В предыдущем году за аналогичный период было проведено 2495 телеконсультаций.

Как отмечают в отделе организации ОМС и межтерриториальных расчетов территориального фонда ОМС Архангельской области, число консультаций, проведенных детям, увеличилось на 98 — в этом году их стало 346! Также количество телемедицинских консультаций, организованных иносубъектным гражданам на территории Поморья, достигло отметки 426 единиц, что больше на 150%, чем за шесть месяцев 2019 года.

«В телемедицинских консультациях принимали участие врачи Архангельской областной детской клинической больницы им. П. Г. Выжлецова, Архангельской областной клинической больницы, Котласской центральной горбольницы и, чаще всего, — медики Архангельского клинического онкологического диспансера, ими выполнено свыше 66% консультаций. Всего в этом году запланировано 7862 телемедицинских консультации», — отметила начальник отдела организации ОМС и межтерриториальных расчетов ТФОМС Архангельской области Людмила Волохова.

Дистанционная медицинская помощь оказывалась застрахованным лицам в формате консультаций врачей-специалистов, врачебных консилиумов или расшифровки тех или иных видов исследований (КТ, МРТ, УЗД, эндоскопического исследования).

«Безусловно, развитие телемедицины играет важную роль в доступности медицинской помощи. Удаленный формат медицинской помощи позволил оперативно решить подходы к лечению того или иного сложного заболевания северян, в некоторых случаях подтвердить решение о госпитализации пациента в медицинскую организацию более высокого уровня, повысив доступность медицинской помощи и сократив риски распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в Фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область столкнулась с нехваткой медицинских кадров. По данным минздрава, вакантными остаются более тысячи мест.