Тюмень, , 10:33 — REGNUM В Тюменской области количество наркотических отравлений увеличилось на 46,9%. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения по информации областного наркологического диспансера.

Число отравлений наркотиками за первое полугодие 2020 года в регионе составило 119 случаев, что на 38 случаев более показателя за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших преобладают мужчины 20−45 лет.

Отмечен рост отравлений тюменцев наркотиками со смертельным исходом — более на 27 человек в сравнении с показателем 2019 года.