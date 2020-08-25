Севастополь, , 10:32 — REGNUM Всех учителей школ Севастополя обяжут находиться на уроках в защитных масках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания регионального оперштаба 24 августа.

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«В школах много учителей в рискованном возрасте — старше 60−65 лет. Дети часто болеют бессимптомно — на первом этапе сложно понять, что происходит с ребенком. В этот момент могут массово заражаться учителя. Объясните педагогам. Это надо сделать для их безопасности», — отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города дал поручение провести тестирование на COVID-19 всех учителей Севастополя.

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