Москва, , 10:40 — REGNUM АвтоВАЗ выведет на рынок России самую дорогую Lada Largus Cross под названием Quest 1 сентября 2020 года. Об этом сообщается на странице группы «AvtoVAZ News» в социальной сети «ВКонтакте».

Спецсерия кросс-универсала оснащена дополнительной шумо‑ и виброизоляцией. Кроме того, автопроизводители укомплектовали авто новыми комфортабельными сиденьями с боковой поддержкой и комбинированной отделкой из ткани и экокожи. Передние кресла имеют трехступенчатый электроподогрев.

Экстерьер Quest отличается стильными литыми колёсными дисками, черными глянцевыми корпусами зеркал заднего обзора и шильдиками «Quest».

Стоимость новинки пока не сообщается.

Напомним, в июле 2020 года российские дилеры выручили с реализации машин марки Lada 20,3 млрд рублей. При этом с января по июль нынешнего года в РФ было продано автомобилей Lada на общую сумму 98,1 млрд рублей.

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