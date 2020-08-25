Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Второй пациент, у которого ранее был диагностирован COVID-19, в течение суток скончался в Грузии 25 августа. Об этом сообщается на специализированном правительственном сайте Stopcov.ge.

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Это уже 19−1 пациент с коронавирусной инфекцией, который скончался в Грузии за время пандемии. Как рассказал информационному порталу Ambebi. ge бывший профессиональный грузинский баскетболист Виктор Саникидзе, умерла его мать — Русудан Томарадзе. Ей было 65 лет.

«У мамы были проблемы со здоровьем, которые усугубила ковид-инфекция», — сказал журналистам Саникидзе.

Напомним, сообщение о 18-м пациенте с COVID-19 в Грузии поступило менее суток назад. Всего на 25 августа в стране выявили 1150 носителей коронавируса, из которых 80% преодолели инфекцию.

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