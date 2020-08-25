Севастополь, , 10:25 — REGNUM Торжественные линейки в честь начала нового учебного года решено провести во всех школах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания оперативного штаба 24 августа.

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»1 сентября мы не будем применять такие радикальные меры, как в Москве, где не проводят праздники. У нас обстановка позволяет провести линейки на свежем воздухе. Первые и одиннадцатые классы участвуют в линейках с родителями. Остальные классы — каждая школа будет решать самостоятельно», — отметила директор департамента образования Елена Богомолова.

При этом врио губернатора Михаил Развожаев поручил не заставлять родителей и детей надевать маски на линейки на улице, в помещениях масочный режим соблюдать придется.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Севастополе в преддверии учебного года решено протестировать на коронавирус учителей.

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