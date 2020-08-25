Пенза, , 10:26 — REGNUM В школах Пензенской области, как и по всей стране, по поручению президента РФ Владимира Путина вводятся специальные надбавки учителям в размере 5 тыс. рублей за классное руководство. С 1 сентября текущего года такую выплату в регионе будут получать 6678 классных руководителей. Об этом сообщает пресс-служба областного минобразования.

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С сентября по декабрь объем средств на выплату из федерального бюджета составит 173,9 млн рублей. Кроме этого, классные руководители в Пензенской области смогут рассчитывать на региональные доплаты в размере от 40 до 60% (в зависимости от наполняемости класса) от величины базового оклада в размере 7973 рублей. С 1 октября запланирована его индексация на 3%. Размер оклада составит 8212 рублей.

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ИА REGNUM напоминает, на доплаты классным руководителям в школах будет направлено около 25 млрд рублей в 2020 году. Об этом 12 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

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