Оренбург, , 10:21 — REGNUM В Оренбурге суд встал на защиту педиатра и вынес решение о взыскании в пользу женщины со скандалистки 5 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Кроме того, опровержение информации, порочащей честь и достоинство, должно быть опубликовано на интернет-ресурсах, сообщает портал orenday.ru.

Напомним, в конце лета 2019 года оренбурженка вызвала врача для осмотра маленькой дочери, которая температурила. Педиатр попросила чистую ложку, чтобы проверить горло ребенка. Это вызвало негативную реакцию матери девочки. Женщину возмутило отсутствие шпателя и бахил у доктора. Разговор с медиком был записан на видео, а ролик впоследствии появился в интернете. Кроме того, руководству поликлиники поступила жалоба.

После этого врача стали узнавать на улицах как «ту женщину с видео». Педиатру пришлось взять больничный, скандальная ситуация подорвала здоровье. Медик хотела даже уволиться.

Но поддержку оказали друзья, коллеги, пациенты. Свою позицию выразила и глава областного минздрава, подчеркнув, что чистая ложка вполне может заменить шпатель. Помощь предложили юристы. Тогда врач заявила, что не намерена бездействовать.

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