Севастополь, , 10:38 — REGNUM Севастопольская школа № 43 готова к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 25 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник этого образовательного учреждения.

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По его словам, в школе будут открыты все четыре входа. По утрам будет проходить термометрия. А для того, чтобы избежать скопления школьников, в учреждении разработали специальный график уроков. Поэтому начало уроков и перемены для каждого класса будут начинаться в разное время.

Отмечается, что школа обеспечена всеми дезинфицирующими средствами и оборудованием как для уборки помещений, так и для обработки рук. Каждый класс будет учиться в закрепленном за ним кабинете.

По словам собеседника, основные уроки в школе будут проходить в очном режиме, а уроки музыки, технологии, ИЗО и основ религиозных культур и светской этики дети будут проходить дистанционно. Торжественные линейки 1 сентября пройдут для учеников первых и 11-х классов.

Сообщается, что в случае выявления ребенка с симптомами ОРВИ, его срочно изолируют в специально подготовленный бокс, затем оповестят родителей и сотрудников Роспотребнадзора.

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