Чита, , 10:19 — REGNUM Несмотря на то, что эпидемия коронавируса ещё не закончилась, забайкальские педагоги учащиеся не будут находиться в масках, заходя в школьный кабинет. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает 75.ru со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы.

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Тем не менее, по её словам, в образовательных учреждениях региона будет проводиться дезинфекционная обработка и термометрия. Также в школах предстоит разграничить потоки учеников при проведении линеек, а за каждым классом закрепить определенный кабинет. Помимо этого, минимизируется передвижение по школе.

«Родители должны помнить, что большинство заболевших — взрослые. Поэтому старшим не нужно быть в скоплении детей во время линеек. Нам не хочется ужесточать меры профилактики, вводить дистанционные режимы, сокращать время работы», — пояснила Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. По состоянию на утро 25 августа почти 4100 жителей Забайкалья победили SARS-CoV-2.

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