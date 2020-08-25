Севастополь, , 10:19 — REGNUM Тесты на коронавирус сдадут перед учебным годом учителя школ Севастополя. Поручение дал врио губернатора Михаил Развожаев, сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания оперативного штаба 24 августа.

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«Александр Андреевич, тестируйте педагогические коллективы, организуйте графики», — поручил врио губернатора своему заместителю Александру Кулагину.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Севастополе выявили 468 случая заражения коронавирусом, 363 человека выздоровели. 15 умерли. Лечение в стационарах продолжают 74 человека, ещё 310 пациентов находятся в больницах под наблюдением.