Москва, , 10:30 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, при правильной тактике, избранной его защитой, может через 1,5−2,5 года выйти на свободу. Такое мнение высказал 25 августа экс-судья Александр Меликов, который специализировался на делах по дорожно-транспортным происшествиям.

Как указал судья, чьи слова приводит издание Legal. Report, Ефремов, в случае полного признания своей вины и раскаяния, мог рассчитывать на минимальный срок наказания в пять лет заключения с учетом положительных характеристик и ходатайств от известных людей.

Кроме этого, как считает юрист, суд мог бы назначить Ефремову наказание в три года заключения в колонии-поселении — ниже минимального предела, и актер мог бы выйти оттуда условно-досрочно уже через 1,5−2,5 года.

При этом Меликов подчеркнул, что в случае, когда момент ДТП и сам актер, находившийся в нетрезвом состоянии, попали на видео, защитная линия могла строиться только на полном признании своей вины. Также экс-судья уточнил, что считает, что Ефремову было необходимо раскаяться и добровольным образом возместить пострадавшим моральный и материальный ущерб.

В настоящее же время, когда в суде со стороны защиты прозвучали даже такие экзотические версии чуть ли не об «инопланетянах за рулем», в случае, если судебный процесс и дальше будет вестись в таком ключе, Ефремов может получить до 10 лет тюремного заключения с весьма слабой, «мифической» надеждой на УДО по истечении пяти лет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с поступающими в его адрес угрозами.

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