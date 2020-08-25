Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM В Екатеринбурге вскоре появится новый инфекционный корпус, заявила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

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По словам руководителя, в Свердловской области сейчас нет отдельной инфекционной больницы. Из-за этого приходилось перепрофилировать те медучреждения, где ранее с инфекциями не работали.

Сроки возведения инфекционного корпуса ректор не назвала.

Как сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках региона создадут изолированные инфекционные кабинеты с отдельным входом.