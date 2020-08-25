Грозный, , 10:14 — REGNUM В Чечне проведена очередная благотворительная акция. Тысячи жителей региона получили продуктовые наборы по случаю 69-й годовщины со дня рождения первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова. О решении поддержать семьи погибших сотрудников правоохранительных органов и малоимущих граждан рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Для остронуждающихся, малоимущих семей, а также семей, в которых есть инвалиды, сироты, и семей погибших сотрудников правоохранительных органов закуплено 25 тысяч кур, 75 тысяч буханок хлеба, 154 тысячи пачек сладких кукурузных хлопьев, 110 200 пачек семечек»,— написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».⠀Продукты питания были закуплены на средства, выделенные по решению президента Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова — его супруги Аймани Кадыровой.

Как отметил Рамзан Кадыров, за время пандемии коронавируса в Чечне была оказана помощь 53 тысячам семей на сумму 740 млн рублей. Помимо этого, было роздано 1 914 603 продуктовых набора.