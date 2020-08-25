Иркутск, , 10:08 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Иркутской области остается достаточно напряженной. Это обстоятельство внесло свои коррективы в начало учебного года. Как сообщает ИА «ИрСити», торжественные линейки в День знаний пройдут на улице для 1 и 11 классов. Остальные учащиеся будут распределены по кабинетам. Там для них проведут классные часы.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

"Это, на самом деле, усложняет организационный процесс, поэтому важно скоординировать действия всех служб», — пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов. По его словам, все сотрудники образовательных учреждений и дополнительного образования прошли инструктаж по выполнению алгоритма действий в случае выявления новой коронавирусной инфекции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа, общее число выявленных носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 16 434 человека, причём 74 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых летальных исходов.

Читайте ранее в этом сюжете: За последние сутки от COVID-19 погибли двое жителей Приангарья

Читайте развитие сюжета: В школе № 43 Севастополя некоторые уроки будут проходить в онлайн-режиме