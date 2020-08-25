Москва, , 10:07 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России предложила изменить сроки давности по обнаружению картелей с трех до шести лет. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский.

По его словам, к этому подтолкнули дела, в которых нужно анализировать большие объемы данных.

«Мы выступаем за увеличение сроков давности по обнаружению картельных сговоров с трех до шести лет», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее арбитражный суд Московского округа поддержал Федеральную антимонопольную службу России по делу дагестанских фармацевтических компаний — участников картеля, общий доход которого превысил 2 млрд рублей.

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