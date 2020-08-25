Симферополь, , 10:05 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки. Об этом на странице в Facebook написал 25 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 — при скрининге здорового населения, 2 случая — завозные из Украины», — уточнил Аксёнов.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 2097 случаев заражения коронавирусом, 1418 человек выздоровели, 27 скончались.