Москва, , 10:03 — REGNUM Российские круизные компании довольны результатами акции по возвращению кешбэк за туры по стране. Акция простимулировала спрос на дорогие круизы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В первый день акции (21 августа) рост продаж речных круизов составил 66% по отношению к предыдущей пятнице. Лидеры продаж — круизы по Волге на 6−7 дней, около 70% всех проданных по акции круизов.

Акция также простимулировала туристов выбирать более дорогие каюты на теплоходах. Более 40% проданных по акции круизов относятся к классу «люкс».

Как сообщало ИА REGNUM, туристы, оплатившие туры по России, уже получили свои кешбэки. На карту «Мир» поступили первые выплаты от государства.

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