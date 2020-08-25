Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM В Петербурге продлили запрет на работу кинотеатров. Соответствующее постановление о профилактике коронавируса подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Сходить в кино нельзя будет вплоть до 20 сентября.

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До 20 сентября продлили запрет на все досуговые и торжественные мероприятия с очным присутствием граждан, спортивные, экскурсионные мероприятия и групповые занятия.

Заметим, ранее открыть кинотеатры в торговых центрах, как и другие развлекательные зоны, и фуд-корты, требовал миллиардер Максим Левченко. Его ТРК «Европолис» даже подал в суд на Смольный в связи с этим.

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Однако вице-губернатор Евгений Елин уже высказывался публично о том, что город не может позволить себе открыть фуд-корты и кинотеатры, так как по коронавирусу «улучшений нет», а с сентября в город хлынут отпускники, студенты и школьники.

В Петербурге до сих пор самая высокая летальность от COVID-19 в стране, кроме того, в последние дни демонстрируется скачок в распространении вируса.

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