Биробиджан, , 09:59 — REGNUM С 26−27 августа в Еврейской автономной области разрешили в возобновить работу кафе и ресторанам, а детские сады откроются в обычном режиме с 31 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Читайте также: В Приамурье провели более 217 тысяч исследований на коронавирус

Для работы детских садов в обычном режиме в области оперативно закупили необходимое оборудование. Защитные маски, перчатки и дезсредства уже пришли в ЕАО. Воздухоочистители и ультрафиолетовые бактерицидные облучатели поступят в регион на днях. На закупку из областного бюджета потрачено 58 млн рублей.

Власти региона напомнили жителям, что открытие учреждений образования и общепита не говорит о полном снятии режима ограничений и гражданам необходимо соблюдать меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, в частности, носить маски и перчатки.

В Еврейской АО по состоянии на 24 августа выявили 598 носителей коронавируса. Полностью излечились 538 пациентов, девять — умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за весь период пандемии провели более 217 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.