Петрозаводск, , 10:02 — REGNUM В Республике Карелия зафиксирован новый летальный случай от коронавирусной инфекции. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 78-летний житель Лоухского района. Об этом 25 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, у мужчины помимо COVID-19 были сопутствующие заболевания, которые осложнили течение болезни. С начала пандемии он стал 27-й жертвой СOVID-19 в республике.

«На сегодняшний день уровень смертности от коронавируса в Карелии составляет 4,4 случая на 100 тысяч населения. Отмечу, что это гораздо ниже среднероссийского показателя (11,2 случая на 100 тысяч населения)», — отметил Парфенчиков.

Кроме того, в регионе продолжает наблюдаться рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. Если накануне в регионе было выявлено 26 новых носителей SARS-CoV-2, то на сегодняшний день суточное количество заболевших достигло 41 человека, в том числе шесть детей.

«За минувшие сутки коронавирус подтвержден еще у 11 человек из училища олимпийского резерва в Кондопоге, — пояснил глава республики. — В общей сложности заболел 21 человек, в том числе тренеры, воспитанники училища и участники просмотровых сборов. Все они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Лица из круга контактов находятся на карантине. Тренировки сейчас приостановлены».

Также 22 новых случая подтверждены в Петрозаводске, четыре в поселке Поросозеро Суоярвского района и по одному случаю в Костомукше, в Питкяранте, в поселке Рагнукса Пудожского района и в поселке Мелиоративный Прионежского района.

Всего с начала пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 2957 человек, из них 2155 человек уже вылечились. Всего в Карелии проведено 138 154 исследования, из них 747 за сутки. 834 человека находятся на карантине (за сутки их количество увеличилось на 13 человек), еще 27 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1142 человека, что на восемь человек больше, чем сутками ранее. 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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