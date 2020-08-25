Пермь, , 09:58 — REGNUM В Перми образовательный процесс в школе, расположенный в ЖК «Арсенал», начнется с опозданием. Одну четверть детям придется учиться на базе школы № 134. Об этом на заседании гордумы сообщила замглавы Перми Людмила Гаджиева, информируют СМИ.

Отсрочка открытия школы связана с процедурой сдачи объекта инспекции Гостройнадзора. Торжественные линейки 1 сентября для учеников из нового микрорайона «Арсенал» пройдут возле школы № 134.

После получения разрешения на ввод в эксплуатацию будет решаться вопрос о передаче здания в муниципальную собственность, отмечает издание «Звезда».

По данным информресурсов, ранее застройщик и мэрии заключили соглашение, согласно которому компания должна построить социальную инфраструктуру в новом ЖК и безвозмездно передать школу в муниципальную собственность. Однако застройщик в одностороннем порядке расторг договор.