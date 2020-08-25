Ханты-Мансийск, 25 августа 2020, 09:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 69 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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Основные очаги заражения: Сургут — 18 положительных теста; Ханты-Мансийск — 17; Нижневартовск — 16; Урай — 6.
Всего с начала пандемии в Югре на 25 августа зарегистрирован 19 221 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17 749 человек, 160 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 25 августа составляет 0,94.