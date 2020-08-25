Ярославль, , 09:52 — REGNUM В школах Ярославля с 1 сентября разработают специальное расписание звонков, чтобы дети меньше контактировали друг с другом. Об этом 25 августа на общегородском совещании рассказала директор департамента образования мэрии Елена Иванова. К началу учебного года департамент разработал ряд мер, чтобы не допустить заражения коронавирусом в школах.

Школьная столовая City-yaroslavl.ru

«В каждом образовательном учреждении будет организован не один, а несколько входов для обучающихся. График входа будет доведён до родителей, и одновременно в каждый вход будет входить не более одного класса. Главная цель — максимально исключить контакты между классами. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, и педагоги будут приходить в эти кабинеты на уроки. К началу учебного года в каждой школе разрабатывается специальное расписание уроков и звонков также с целью минимизации контактов между классами. С этой же целью разрабатываются специальные графики посещения столовой, графики питания. Организация питания также будет с соблюдением требований СаНПиН, будет обеспечено разобщение классов, усилен контроль за обработкой столов и посуды и использованием средств индивидуальной защиты», — рассказала Елена Иванова.

Во время каникул при департаменте образования была создана рабочая группа с участием директоров школ. Она выработала рекомендации, которые разосланы во все школы города. Эти рекомендации учитывают дополнительные Санитарные правила и нормы для школ, выпущенные в период пандемии.

«При соблюдении всех этих правил школы будут работать в очном режиме в течение всего учебного года», — рассказала Елена Иванова.

Родителям учеников будет ограничен вход в школы, это касается даже первоклассников.

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