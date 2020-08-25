Геленджик, Краснодарский край, , 09:52 — REGNUM Продажи билетов на авиарейсы Геленджик — Москва в рамках зимнего расписания открыты, сообщили 25 августа в аэропорте «Геленджик».

В рамках зимнего расписания перелёты из Геленджика столичный аэропорт Домодедово и обратно стартуют 27 октября. Их будет выполнять компания S7 Airlines по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Москвы ананосирован в 10:25, в Геленджик рейс прибудет в 12:50. Обратно борт будет отправляться в 13:40. Время в пути составит около 2,5 часов. Рейсы будут обслуживаться на воздушных судах Boeing 738 вместимостью до 176 кресел. Стоимость билетов начинается от 3253 рублей.

Как отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко, по прогнозу, число рейсов в период осенне-зимнего расписания в 2020 году возрастет на 35% в сравнении с прошлым годом.