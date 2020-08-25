Москва, , 09:49 — REGNUM Туристы, оплатившие туры по России, уже получили свои кешбэки. На карту «Мир» поступили первые выплаты от государства, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Туроператоры отмечают, что это исключительно важно для доверия потребителей к акции. У турбизнеса были опасения, что могут быть какие-то технические сбои, но этого не произошло.

В первый день акции (21 августа) был отмечен всплеск продаж туров по России — бронировалась примерно половина всех туров с кешбэком. Следующего пика спроса туроператоры ждут в дни окончания акции — 27−28 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках акции по возвращению кешбэка за туры по России все граждане могут получить возврат до 15 тыс. рублей.

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