Чита, , 09:49 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Забайкальском крае постепенно улучшается, но тем не менее власти региона решили продлить режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше по 18 октября включительно. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает оперативный штаб региона.

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"Изменения внесены в целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина», — пояснили в оперативном штабе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. На утро 25 августа общее число носителей SARS-CoV-2 в регионе достигло 4470 человек (24 за последние сутки).