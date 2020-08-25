Кигали, , 09:54 — REGNUM В Руанде зарегистрировали 200 случаев заражения коронавирусом, самое большое число за сутки, с тех пор, как в стране выявили первый случае заражения в марте. Об этом передаёт BBC Great Lakes.

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Большинство новых случаев инфицирования было зарегистрировано в столице страны, Кигали.

В настоящее время в стране выявлено более 3000 случаев заражения SARS-CoV-2, причем почти 1000 из них были зарегистрированы за последние две недели. Число погибших от болезни, вызванной вирусом, сейчас составляет 12 человек.

На прошлой неделе два крупнейших рынка столицы страны были закрыты на одну неделю. Участившиеся случаи заболевания вызвали опасения по поводу возможности введения новых ограничений в Кигали.

Руанда стала первой страной в Африке к югу от Сахары, которая ввела полный карантин после подтверждения первых случаев заражения.

Недавно страна вновь открылась для туризма, но школы по-прежнему остаются закрытыми, а массовые спортивные и развлекательные мероприятия по-прежнему запрещены.

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