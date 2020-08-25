Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM На заводе «Медсинтез» (Свердловская область) могут начать производство вакцины «Гам-ковид-Вак» от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила ректор Уральского медицинского университета Ольга Ковтун.

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Как передаёт «Областная газета», с Минздравом РФ ведутся переговоры о задействовании завода «Медсинтез» (Новоуральск) для производства вакцины, созданной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи.

«Чисто технологически для развёртывания такого производства там есть все условия», — сообщила Ковтун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти заявляли, что вакцина от COVID-19 будет доступна в регионе уже к октябрю 2020 года.

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