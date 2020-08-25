Пермь, , 09:45 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 августа, зафиксировано пять летальных исходов пациентов с COVID-19, сообщает краевой минздрав.

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По данным ведомства, три пациента умерли от коронавирусной инфекции. Причиной смерти еще двух человек названы сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе скончались 327 пациентов с COVID-19: 202 — от коронавирусной инфекции, 125 — от сопутствующих заболеваний.

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