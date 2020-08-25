Москва, , 09:43 — REGNUM Практически на всей территории России до конца августа прогнозируется температура выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, по его словам, особенно теплым завершение лета ожидается на Урале и в Поволжье, аномалии будут достигать восьми градусов. На остальной части России температурный фон выше нормы прогнозируется на два градуса.

Однако исключениями станут Магаданская область, Якутия, Камчатка, Чукотка и центральные районы Хабаровского края. Температура в этих регионах будет около и ниже нормы до конца месяца, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Вильфанда, температура воздуха на европейской части России в сентябре ожидается около и выше нормы и потому данный месяц будет теплым.

Также синоптик уточнил, что в этот же период количество осадков будет около и меньше нормы и потому, как ожидается, сентябрь будет «вполне комфортным».

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