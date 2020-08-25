Киев, , 09:55 — REGNUM По состоянию на 25 августа на Украине выявлено 108 415 случаев заражения коронавирусом, сообщил специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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Из них за минувшие сутки подтверждены 1658 случаев. 25 человек скончались из-за осложнений, вызванных болезнью, выздоровели 346 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине от последствий COVID-19 скончались 2318 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа 2020 года коронавирус выявили у 604 украинских силовиков.

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