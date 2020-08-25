Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM Подготовка улан-удэнской школы №37 идёт в штатном режиме, в соответствии с приказом комитета по образованию, рекомендательными письмами министерства просвещения, Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM рассказала корреспонденту директор учебного заведения Марина Хамеруева.

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По её словам, в ближайшее время региональное министерство образование начнёт им выдавать необходимое оборудование. В их числе рециркуляторы, дистанционные термометры, дезинфицирующие средства. Кабинетов также хватит, хотя трудности всё же ожидаются.

«Мы сейчас составили графики, задействованы будут практически все входы и выходы, чтобы дети не пересекались между собой. Конечно, было очень сложно составить расписание. Тем не менее, всё уже отработано», — отметила она.

Запускать детей в школу будут не единовременно, а в несколько этапов и в разные входы. На входе у них будут проверять температуру, что может несколько тормозить процесс.

«За каждым классом будет закреплен кабинет, движение по школе будет минимальным. Столпотворения не должно быть. В принципе, мы эти режимы отрабатывали, когда была эпидемия гриппа», — добавила Марина Хамеруева.

Кроме того, 100% учащихся начальных классов школы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Ранее в пищеблоке не было пожарного выхода, но в этом году, по словам директора, деньги на его устройство были выделены депутатами Народного хурала и горсовета. В настоящее время установка выхода уже заканчивается.

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