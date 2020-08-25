Курган, , 09:38 — REGNUM В гимназии №19 города Кургана праздничная утренняя линейка 1 сентября состоится только для первоклассников и выпускников. Для остальных гимназистов готовятся увлекательные классные часы, сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор образовательного учреждения Елена Смирнова.

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Гимназия №19, как и все школы Курганской области, учебный год начинает в обычном, очном режиме, с соблюдениями санитарно-эпидемиологических антиковидных требований Роспотребнадзора. В гимназии уже установлены санитайзеры и рециркуляторы, сделан запас дезинфицирующих средств, сообщает директор.

«Мы нашли возможность не разобщать классы. Гимназия будет работать в две смены. Будут открыты четыре входа и выхода. Также будет проводиться ежедневный фильтр с термометрией учащихся», — отметила Елена Смирнова.

На данный момент в гимназии готовится скользящее расписание уроков, перемен и посещений столовой.

«Главное — развести потоки детей, чтобы классы не пересекались. Для каждого класса — отдельный кабинет. Что касается санитарных требований проведения уроков физкультуры на свежем воздухе, разумеется, в непогоду дети будут заниматься в помещении гимназии. У нас для этого есть два спортивных зала и кабинет ритмики. Для посещений столовой у нас тоже потоки будут разделены — два входа и скользящий график её посещений детьми», — пояснила директор гимназии.

Сохранятся при очном обучении в гимназии №19 и группы продлённого дня. Их будет всего три, но родители учеников первого и второго классов смогут оставить детей в гимназии и после уроков.