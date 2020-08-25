Черкесск, , 09:37 — REGNUM Лицам в возрасте старше 65 лет придется оставаться дома еще десять дней. Для них режим самоизоляции продлен до 4 сентября. Указ об этом подписал 24 августа глава республики Рашид Темрезов.

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Поправки в документ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внесены с тем, чтобы упорядочить трудовые отношения с людьми пожилого возраста, которые продолжают работать. Указ позволяет оформлять им больничные листы для назначения пособий по временной нетрудоспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности, устанавливающий правила самоизоляции для всех жителей региона, в том числе и для лиц старше 65 лет, был введен в Карачаево-Черкесии в конце марта 2020 года. В настоящее время регион находится на третьем этапе снятия ограничений, однако лиц в возрасте старше 65 лет они не касаются.

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