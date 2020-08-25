Ташкент, 25 августа 2020, 09:36 — REGNUM В Узбекистане планируют открыть филиал Университета традиционной китайской медицины Цзянси, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
24 августа глава минздрава Узбекистана Алишер Шадманов встретился с представителями университета и фармацевтической компании Beizhong Yilin Pharm Tech. В республику прибыла группа из десяти врачей.
Представители китайского вуза рассказали о традиционной медицине и её применении против COVID-19. Стороны обсудили развитие сотрудничества в этом направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, представители Цзянсийского университета традиционной китайской медицины прибыли в Ташкент 19 августа. Ранее в Ташкенте открыли китайско-узбекский Центр традиционной медицины.