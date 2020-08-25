Хабаровск, , 09:41 — REGNUM В Хабаровске чествуют ветерана Великой Отечественной войны Михаила Федоровича Значкова. 25 августа он отмечает 95-летний юбилей. Имениннику передали поздравления и памятные подарки от имени президента РФ Владимира Путина и главы региона Михаила Дегтярёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Михаил Значков родился в 1925 году в селе Дубовка Суражского района Брянской области. С октября 1943 по май 1945 гда воевал в составе 131-го стрелкового полка Первого Белорусского фронта в звании старшего лейтенанта. После окончания войны работал водителем автоколонны на территории Восточной Пруссии.

В 1986 году переехал в Хабаровск, устроился в «Хабаровсккрайтеплоэнерго» слесарем по ремонту оборудования тепловых сетей. После назначения пенсии по возрасту продолжал работать ещё несколько лет.

Михаил Фёдорович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За доблестный труд», юбилейными медалями.

В 2020 году в Хабаровском крае 90-, 95-, 100-летний юбилеи отмечают 623 ветерана войны, в том числе 61 участник войны. Самым старшим — Дмитрию Николаевичу Воробьеву и Сергею Алексеевичу Бородину — этой осенью исполнится 102 и 101 год соответственно. Самому молодому — сыну полка Льву Павловичу Курганову — в августе исполнилось 85 лет.

С начала 2020 года персональные поздравления от президента РФ и губернатора Хабаровского края вручены 367 ветеранам.

Как сообщало ИА REGNUM, ветерану Великой Отечественной войны, жителю Норильска Виктору Грекову 20 июля исполнилось 95 лет. Юбиляра телеграммой поздравил Владимир Путин.