Тамбов, , 09:25 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Тамбовской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

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»23 новых случая сегодня. Из них: 7 мужчин, 15 женщин, 1 ребёнок (девочка 17 лет). Возраст взрослых от 22 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 23 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6610 человек, 5933 выздоровели, 44 человека скончались. В больницах продолжают лечение 226 человек.