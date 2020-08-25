Ташкент, , 09:25 — REGNUM Школьники в Узбекистане начнут новый учебный год в «классном режиме» — все занятия будут проходить в одном кабинете, сообщили 25 августа в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Учебный год начнется с 7 сентября для «зеленых регионов» с благоприятной эпидемиологической обстановкой и с 14 сентября — в остальных регионах. Отмечается, что все школы республики должны быть обеспечены антисептиками до 10 сентября.

В министерстве добавили, что все учителя сдадут тест на коронавирус, а затем получат вакцину от COVID-19. Кроме того, во всех школах откроют комнаты изоляции. Питание будет находиться под контролем санитарно-эпидемиологических служб.

Ранее в министерстве народного образования Узбекистана сообщили, что рассматривают три сценария начала нового учебного года: в дистанционном режиме, очно и в смешанном формате.